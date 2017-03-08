Лига Европы

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо остался недоволен качеством газона на стадионе в Ростове.

Жозе Моуриньо остался крайне недоволен из-за решения УЕФА провести матч на стадионе Олимп-2. Тренер МЮ беспокоится за безопасность своих игроков из-за плохого состояния газона.

"Мне тяжело поверить, что мы тут будем играть завтра. Я знаю, что мы должны, но тяжело поверить, что мы сыграем на этом поле, если это вообще можно назвать полем", — заявил Моуриньо.

"У меня еще есть время подумать, потому что я ожидал увидеть более играбельное поле. Но оно больше похоже на поле в Китае, где мы были летом, и решили с Манчестер Сити не проводить товарищеский матч", — вспомнил тренер.

"В предыдущих матчах против Баварии, Аякса и Атлетико, в этих всех матчах был неплохой газон и я был очень удивлен тем, что я увидел сегодня", — разочарован Моуриньо.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Ростовом и Манчестер Юнайтед состоится 9 марта в 20:00 по киевскому времени.