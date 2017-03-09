Лига Европы

Букмекеры считают шансы на победу у Лиона выше, чем у Ромы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Лион на домашнем стадионе примет Рому в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится в четверг, 9 марта.

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является французский клуб.

Так, на победу Лиона букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,5. Победа Ромы оценивается в 2,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,5.

Букмекеры из конторы William Hill также считают французский клуб фаворитом матча. Так, на успех Лиона контора также принимает ставки с коэффициентом 2,5, а на победу римской команды — 2,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,4.