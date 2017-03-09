Ростов: Медведев – Калачев, Мевлия, Навас, Гранат, Кудряшов – Нобоа, Гацкан, Ерохин – Полоз, Бухаров.

Запасные: Гошев, Терентьев, Киреев, Байрамян, Азмун, Препелицэ.

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Рохо, Джонс, Смоллинг, Блинд – Эррера, Феллаини, Погба – Мхитарян, Янг, Ибрагимович.

Запасные: Де Хеа, Мата, Мартиаль, Лингард, Каррик, Рашфорд, Валенсия.