Копенгаген — Аякс 2:1 Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео голов матча 1/8 финала Лиги Европы

Копенгаген добился победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над Аяксом.

Хозяева быстро открыли счет в матче, отличился Фальк на 1-й минуте. Гостям из Нидерландов удалось сравнять счет на 32-й минуте благодаря точному удару Дольберга. Но финальную точку в матче поставил Корнелиус, забив на 60-й минуте.

Смотри видео голов и обзор матча Копенгаген — Аякс: