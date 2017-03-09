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  • Лига Европы

    09 марта 2017, 22:48

    Копенгаген — Аякс 2:1 Видео голов и обзор матча

    Представляем вашему вниманию видео голов матча 1/8 финала Лиги Европы

    Аякс проиграл Копенгагену, ajax.nl
    Аякс проиграл Копенгагену, ajax.nl 09 марта 2017, 22:48

    Копенгаген добился победы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над Аяксом. 

    Хозяева быстро открыли счет в матче, отличился Фальк на 1-й минуте. Гостям из Нидерландов удалось сравнять счет на 32-й минуте благодаря точному удару Дольберга. Но финальную точку в матче поставил Корнелиус, забив на 60-й минуте.

    Смотри видео голов и обзор матча Копенгаген — Аякс:

    Копенгаген - Аякс 2:1
    Голы: Фальк, 1, Корнелиус, 60 — Дольберг, 32

    Копенгаген: Ольсен — Анкерсен, Йоргенсен, Юханссон, Аугустинссон — Фальк, Матич, Квист, Туту — Сантандер (Павлович, 63), Корнелиус

    Аякс: Онана — Тете, де Лигт, Виргевер, Синкгравен — Классен, Шене, ван де Бек (Зиеш, 77) — Траоре (Кампуш, 77), Дольберг, Юнес

    Предупреждения: Йоргенсен — Виргевер, Тете, Шоне, Классен

     

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