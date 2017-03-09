Копенгаген — Аякс 2:1 Видео голов и обзор матча

Хозяева быстро открыли счет в матче, отличился Фальк на 1-й минуте. Гостям из Нидерландов удалось сравнять счет на 32-й минуте благодаря точному удару Дольберга. Но финальную точку в матче поставил Корнелиус, забив на 60-й минуте.
Копенгаген - Аякс 2:1
Голы: Фальк, 1, Корнелиус, 60 — Дольберг, 32
Копенгаген: Ольсен — Анкерсен, Йоргенсен, Юханссон, Аугустинссон — Фальк, Матич, Квист, Туту — Сантандер (Павлович, 63), Корнелиус
Аякс: Онана — Тете, де Лигт, Виргевер, Синкгравен — Классен, Шене, ван де Бек (Зиеш, 77) — Траоре (Кампуш, 77), Дольберг, Юнес
Предупреждения: Йоргенсен — Виргевер, Тете, Шоне, Классен