Лига Европы

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо остался доволен игрой своих подопечных в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против Ростова (1:1).

Красные дьяволы открыли счет в первом тайме благодаря голу Генриха Мхитаряна, но Ростову удалось свести игру к ничейному результату во втором тайме, когда отличился Александр Бухаров.

"Мы сыграли очень хорошо, учитывая состояние поля. Сыграть лучше было попросту невозможно", — заявил португалец после матча.

"Было очень трудно контролировать мяч, играть через пас. Так что мы сыграли так, как того требовала игра. Мы допустили одну ошибку в обороне, позволив сопернику забежать за спины наших защитников. Но мы справились с интенсивностью, агрессивностью и прямолинейной игрой соперника".

"Такой результат был вполне ожидаем. Все решится в ответной встрече, но у нас небольшое преимущество", — подытожил Моуриньо.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Ростовом состоится 16 марта на Олд Траффорд.