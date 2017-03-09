Ростов - МЮ (1:1), ФК Ростов
09 марта 2017, 22:57
Ростов сотворил сенсацию, сыграв дома вничью с Манчестер Юнайтед (1:1). На гол Генриха Мхитаряна игроки российского клуба ответили точным ударом Бухарова.
Смотри видео голов и обзор матча Ростов — Манчестер Юнайтед:
Ростов — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Бухаров, 53 — Мхитарян, 35
Ростов: Медведев — Калачев, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 18), Кудряшов — Нобоа, Ерохин, Гацкан — Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Рохо, Джонс, Смоллинг, Блинд (Валенсия, 90+2) — Эррера (Каррик, 90+2), Погба — Мхитарян (Марсьяль, 67), Феллайни, Янг — Ибрагимович
Предупреждения: Гацкан, Бухаров, Нобоа, Калачев — Мхитарян, Эррера