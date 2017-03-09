Лига Европы

Полузащитник Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян прокомментировал ничью своей команды против Ростова в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:1).

Мхитарян вышел в стартовом составе Манчестер Юнайтед и открыл счет на 35-й минуте игры, замкнув передачу Златана Ибрагимовича.

"Мы старались выиграть матч, но, наверное, немного потеряли концентрацию в начале второго тайма. Матч получился не очень интересным, но мы старались делать все возможное", — признался Мхитарян.

"Мы играли настолько хорошо, насколько это было возможно на таком поле. Я даже не хочу говорить об этом, потому что поле одинаково для обеих команд, оно было в ужасном состоянии".

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Ростовом состоится 16 марта на Олд Траффорд.