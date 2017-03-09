Лига Европы

Первый матч между Шальке и Боруссией завершился вничью (1:1).

По итогам жеребьевки две немецкие команды, продолжающие борьбу за трофей Лиги Европы, были вынуждены сразиться между собой. На выходных Шальке и Боруссия провели матч в чемпионате Германии, и тогда сильнее оказались Жеребята — 4:2.

Сегодня же был совершенно другой футбол по сравнению с недавней встречей. По началу Боруссия пыталась играть в том же ключе, что и 4 марта, однако в этот вечер Шальке выглядел значительно лучше, чем несколько дней назад. Однако начало матча следует занести в актив именно гостям.

Уже к 15-й минуте встречи Боруссии удалось открыть счет в матче. Штиндль вывел Хофманна на рандеву с голкипером, а Йонас без проблем выиграл дуэль у Ферманна — 1:0. Стоит отдельно отметить передачу Штиндля. Хавбек очень здорово оценил ситуацию и разрезал оборону соперника, что впоследствии привело к голу.

Не успели гости толком порадоваться, как Шальке весьма неожиданно сравнял счет. Это Бургшталлер откликнулся на передачу от Горетцки, ворвался в штрафную и классно отправил мяч в дальний угол ворот соперника. После этого опасности у ворот не возникало вплоть до перерыва. Во втором тайме игра кардинально изменилась. Если же в первой половине встречи на поле шла равная игра, то во втором тайме Шальке действовал намного острее соперника и создал больше моментов для взятия ворот.

Дважды гостей спас каркас ворот. Сначала вышедший на замену Чупо-Мотинг под углом вошел в штрафную, сместился в центр и низом пробил по воротам. Тогда Боруссию спасла штанга. Всего спустя пару минут круглый уже сотряс перекладину. Это Бургшталлер пробивал по воротам с убойной позиции, а мяч после рикошета от защитника угодил в каркас ворот. В этом эпизоде Зоммер уже ничем не мог помочь своей команде.

Несмотря на обилие моментов, Шальке не удалось дожать соперника. Кто пройдет в следующий раунд узнаем через неделю, когда состоится ответный поединок в Гельзенкирхене. Может быть хотя бы тогда Маркус Вайнцирль найдет место в заявке для Евгения Коноплянки или же украинца продолжат игнорировать?

Александр Пузик, Football.ua

Шальке — Боруссия М 1:1

Голы: Бургшталлер, 25 — Хофманн, 15

Шальке: Ферманн — Хеведес, Настасич, Керер — Шепф (Чупо-Мотинг, 71), Стамбули (Бенталеб, 55), Горетцка, Гайс, Колашинац — Калиджури, Бургшталлер (ди Санто, 83)

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Вестергор, Колодзейчак, Вендт, — Хофманн (Шульц, 83), Штробль, Дахуд, Джонсон (Хан, 65) — Штиндль, Раффаэль (Херманн, 79)

Предупреждения: Керер, Гайс — Штробль, Янчке