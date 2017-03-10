Лига Европы

Подопечные Бруно Женезио сумели во втором тайме трижды огорчить Рому и добыть волевую победу 4:2.

Можно даже не сомневаться, что лишь присутствие в турнире Манчестер Юнайтед мешало любителям штампов окрестить противостояние Лиона и Ромы "досрочным финалом". Но имена – это то, что существует лишь на бумаге, гораздо важнее было то, что обе команды в этом сезоне демонстрируют красочный, атакующий футбол.

Не стал исключением и отчетный поединок. Не успели еще болельщики выдохнуть после опасного удара Наингголана, как счет уже был открыт! Причем мяч влетел отнюдь не в ворота хозяев – это Муктар Диахаби отметился подвигом у чужих ворот. Вальбуэна подал со штрафного, Рафаэль скинул дальше и Диахаби вогнал мяч в ворота Ромы. 1:0 уже на 8-й минуте встречи.

Муктар дал – Муктар взял. Через 12 минут молодой защитник в центре поля подарил мяч Салаху, реактивный Мохамед добежал до штрафной и не стал отдавать на Джеко, а сам разобрался с Лопешем – 1:1.

Прошло еще 13 минут, и Рома уже лидировала! После подачи углового отбились хозяева, но Раджа Наингголан в великолепном подкате вернул мяч опять к угловому флажку на Де Росси. Даниэле вновь подал в штрафную, а там Фасио просто вколотил мяч в ворота Лопеша! Холодный душ получился для хозяев Стад Люмьер.

Наверняка Бруно Женезио в перерыве сказал немало нужных слов своим футболистам Лиона, потому что на второй тайм они вышли чрезвычайно заряженными. А учитывая, что игроки у Ткачей очень и очень добротные, получилась весьма ядерная смесь. 2 минуты после свистка – и вот уже мяч трепыхается в сетке ворот Алиссона! Его туда послал Корентен Толиссо великолепным ударом из-за штрафной площади.

Дальше игра проходила на встречных курсах и маятник мог качнуться в любую сторону. Качнулся он в сторону хозяев – только-только вышедший на замену Набиль Фекир отличным ударом в дальний угол вывел хозяев поля вперед. А в концовке поединка, когда казалось, что счет для Ромы не так уж плох, взял свое слово Александр Ляказетт. Лидер Олимпика из-за пределов штрафной решился на удар, который стал результативным – 4:2, и Лион получает неплохое преимущество перед ответным матчем.

Впрочем, называть его серьезным язык не поворачивается – уж слишком хороши были сегодня обе команды, просто удача больше благоволила Лиону. В этой паре точно все будет решаться во втором тайме и никакой исход не станет большим сюрпризом.

Лион – Рома 4:2

Голы: Диакаби, 8, Толиссо, 47, Фекир, 75, Ляказетт, 90+2 – Салах, 20, Фасио, 33.

Лион: Лопеш — Рафаэль (Жалле, 46), Маммана (Фекир, 71), Диахаби, Морель — Толиссо, Лоналон, Тузар — Геззаль (Корне, 76), Ляказетт, Вальбуэна.

Рома: Алиссон — Манолас, Фасио, Жезус — Перес, Де Росси (Паредес, 82), Строотман, Эмерсон — Наингголан (Перотти, 85), Джеко (Эль-Шаарави, 90+2), Салах.

Предупреждения: Тузар – Эмерсон, Манолас