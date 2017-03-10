Лига Европы

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Лиона.

По мнению Лучано Спаллетти, итоговый счет матча с Лионом не отражает происходящего на поле. Также итальянский тренер уверен, что исход противостояния еще не решен.

"У нас были шансы, чтобы решить исход противостояния в первом матче, но мы не воспользовались ими. Рома контролировала игру, но не смогла дожать соперника, за что и поплатилась в концовке. Мы могли забивать больше, чем два мяча, но не сделали этого. Теперь нам будет непросто вернуться в борьбу", — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

"Считаю, что команда провела неплохой матч, но могла добиться большего. Счет 2:4 осложняет ситуацию, но мы можем выйти в следующий раунд. Нужно обсудить случившееся и сделать выводы", — считает тренер Ромы.