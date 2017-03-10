Лига Европы

Шальке — Боруссия М 1:1 Видео голов и обзор матча

Шальке без Коноплянки не сумел одержать победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Боруссии Менхенгладбах.

Шальке и Боруссия сыграли вничью, Getty Images