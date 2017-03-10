Шальке и менхенгладбахская Боруссия обменялись голами в первом матче. Евгения Конопянки в заявке не оказалось.

Смотри видео голов и обзор матча Шальке — Боруссия:

Шальке — Боруссия М 1:1
Голы: Бургшталлер, 25 — Хофманн, 15

Шальке: Ферманн — Хеведес, Настасич, Керер — Шепф (Чупо-Мотинг, 71), Стамбули (Бенталеб, 55), Горетцка, Гайс, Колашинац — Калиджури, Бургшталлер (ди Санто, 83)

Боруссия М: Зоммер — Янчке, Вестергор, Колодзейчак, Вендт, — Хофманн (Шульц, 83), Штробль, Дахуд, Джонсон (Хан, 65) — Штиндль, Раффаэль (Херманн, 79)

Предупреждения: Керер, Гайс — Штробль, Янчке