Лига Европы

Главный тренер гладбахской Боруссии Диттер Хеккинг поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Шальке (1:1).

Главный тренер Боруссии Диттер Хеккинг остался доволен ничейным результатом по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Шальке.

"Я очень доволен результатом. В последние 20 минут мы сели в глубокую оборону и Ян Зоммер сделал несколько хороших сейвов, но было бы ошибкой считать, что мы добьемся легкой победы", — сказал Хеккинг.

"Хорошую игру показал Тимоте Колодзейчак. Думаю, что команда провела хороший матч. Если бы ответная игра проходила на нейтральном поле, то шансы были бы 50 на 50. Но мы играем дома, поэтому шансы — 51 на 49 в нашу пользу", — считает тренер Боруссии.