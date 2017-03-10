Лига Европы

Тренер Генка Альберт Стюйвенберг призывает не терять бдительность после крупной победы над Гентом в Лиге Европы (2:5).

Генк одержал гостевую победу со счетом 2:5 в матче 1/8 финала Лиги Европы против Гента. При этом, тренер Генка Альберт Стюйвенберг отметил, что еще рано праздновать выход в следующую стадию.

"Мы уже видели нечто уникальное в Барселоне, но это может произойти еще в футболе", — предостерегает Стюйвенберг.

"Все следующую неделю мы должны готовиться, чтобы пройти в следующий раунд. Но сперва мы должны сосредоточиться на матче чемпионата против Вестерло в воскресенье. Сейчас же нам надо восстановиться и наслаждаться победой", — добавил тренер.

"Прошли ли мы уже? — Нет. Мы видели настоящее зрелище в Барселоне и должны оставаться спокойными", — сказал полузащитник Генка Томмас Буффель.