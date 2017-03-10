УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. 

В числе претендентов нашлось место и футболисту Генка Руслану Малиновскому, который забил гол и отдал голевую передачу в выездном матче с Гентом (2:5). 

Помимо Малиновского в список попали Генрих Мхитарян (Манчестер Юнайтед), Расмус Фальк (Копенгаген) и Николаэ Станчу (Андерлехт). 

Выбирать лучшего игрока недели будут болельщики путем голосования на официальном сайте УЕФА. 