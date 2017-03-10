Лига Европы

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский попал в число лучших игроков Лиги Европы.

Малиновский провел один из лучших матчей за Генк, krcgenk.be

Малиновский провел один из лучших матчей за Генк, krcgenk.be

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В числе претендентов нашлось место и футболисту Генка Руслану Малиновскому, который забил гол и отдал голевую передачу в выездном матче с Гентом (2:5).

Помимо Малиновского в список попали Генрих Мхитарян (Манчестер Юнайтед), Расмус Фальк (Копенгаген) и Николаэ Станчу (Андерлехт).

Выбирать лучшего игрока недели будут болельщики путем голосования на официальном сайте УЕФА.