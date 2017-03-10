Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский попал в число лучших игроков Лиги Европы.
Малиновский провел один из лучших матчей за Генк, krcgenk.be
10 марта 2017, 09:53
УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
В числе претендентов нашлось место и футболисту Генка Руслану Малиновскому, который забил гол и отдал голевую передачу в выездном матче с Гентом (2:5).
Помимо Малиновского в список попали Генрих Мхитарян (Манчестер Юнайтед), Расмус Фальк (Копенгаген) и Николаэ Станчу (Андерлехт).
Выбирать лучшего игрока недели будут болельщики путем голосования на официальном сайте УЕФА.