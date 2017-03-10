Лига Европы

Нападающий Лиона Александр Ляказетт прокомментировал победу на Ромой в Лиге Европы.

Форвард Лиона Александр Ляказетт поделился мнением о победе в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Ромой (4:2).Ляказетт на 92-й минуте забил четвертый гол в ворота римлян.

"Мой гол был важен для ответной игры. Он имеет огромное значение. Рома забила нам два гола, для них это неплохой результат. Никакой эйфории у Лиона нет. Нужно серьезно готовиться к следующим матчам", — цитирует Ляказетта L’Equipe.

Отметим, что подопечные Бруно Женезио сумели во втором тайме трижды огорчить Рому и добыть волевую победу 4:2.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы Рома — Лион состоится 16 марта.