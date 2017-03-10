Лига Европы

Ювентус по мнению букмекеров является фаворитом в матче чемпионата Италии против Милана

Туринский Ювентус в пятницу, 10 марта, проведет матч 28-го тура чемпионата Италии, в котором чемпион страны на домашнем стадионе примет Милан.

По мнению букмекеров, в данном поединке явным фаворитом является туринский клуб.

Так, на победу Ювентуса букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,42. Победа Милана оценивается в 8,5. Вероятность ничейного исхода оценивается в 4,75.

Букмекеры из конторы William Hill также считают туринский клуб фаворитом матча. Так, на успех Ювентуса контора принимает ставки с коэффициентом 1,44, а на победу Милана — 8,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 4,5.

Отметим, что поединок 28-го тура чемпионата Италии Ювентус — Милан состоится в 21:45 10 марта в Турине на стадионе Ювентус.