В первых четвертьфинальных матчах Лиги Европы лучше украинского хавбека Генка Руслана Малиновского проявил себя только его коллега из Андерлехта — Николае Станчу.
Николае Станчу, getty images
10 марта 2017, 16:43
Станчу принес Андерлехту победу над АПОЭЛом – 1:0. В опросе на официальном сайте УЕФА Николае набрал 37% голосов.
Руслан Малиновский сумел отметиться голом и результативной передачей в матче против Гента (5:2). Его посчитали лучшим 25% респондентов.
Также на звание лучшего игрока недели претендовали хавбек МЮ Генрих Мхитарян (забил гол в ворота Ростова, 1:1, 23% голосов) и нападающий Копенгагена Расмус Фальк (забил Аяксу, 2:1, 15% голосов).