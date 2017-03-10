Лига Европы

Станчу — лучший игрок первых матчей 1/8 финала ЛЕ, Малиновский занял 2-е место

В первых четвертьфинальных матчах Лиги Европы лучше украинского хавбека Генка Руслана Малиновского проявил себя только его коллега из Андерлехта — Николае Станчу.

Николае Станчу, getty images