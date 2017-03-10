Станчу принес Андерлехту победу над АПОЭЛом – 1:0. В опросе на официальном сайте УЕФА Николае набрал 37% голосов.

Руслан Малиновский сумел отметиться голом и результативной передачей в матче против Гента (5:2). Его посчитали лучшим 25% респондентов.

Также на звание лучшего игрока недели претендовали хавбек МЮ Генрих Мхитарян (забил гол в ворота Ростова, 1:1, 23% голосов) и нападающий Копенгагена Расмус Фальк (забил Аяксу, 2:1, 15% голосов).