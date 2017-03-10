Лига Европы

Официальный сайт УЕФА составил символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что места в Команде недели не нашлось хавбеку Андерлехта Николае Станчу, который был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Среди игроков, связанных с украинским футболом, в нее попали полузащитник Руслан Малиновский (играет за Генк на правах аренды из Шахтера) и его коллега из Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян, ранее защищавший цвета донецких Металлурга и Шахтера.

Полностью Команда недели выглядит так:

Зоммер – Мальо, Спахич, Аугустинссон – Посуэло, Мхитарян, Толиссо, Малиновский – Ляказетт, Саматта, Абубакар.