Лига Европы

Защитник Манчестер Юнайтед Дэйли Блинд рассказал о своих впечатлениях от матча против Ростова в Лиге Европы (1:1).

В четверг Красные дьяволы покинули Россию с ничейным результатом (1:1), но выездной гол, забитый Генрихом Мхитаряном, может здорово помочь Манчестеру пройти в следующий раунд соревнования.

"Мы хорошо выполнили свою работу, забили гол, но все таки команде хотелось бы закончить игру со счетом 1:0", — сказал Блинд в интервью MUTV.

"Ростов сравнял счет, а потом мы могли сделать две вещи: побежать в атаку или быть немного умнее и держать в уме то, что есть еще ответный матч. Мы выбрали второй вариант".

"Из-за качества поля играть было невозможно. Мы даже не могли отдавать передачи друг другу. Думаю, этот матч было противно смотреть", — добавил защитник.

Второй матч 1/8 Лиги Европы между Манчестером и Ростовом состоится 16 марта в 22:05.