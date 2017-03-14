Лига Европы

Участие защитника Ромы Бруно Переса в поединки 1/8 финала Лиги Европы против Лиона находится под большим вопросом.

Рома на прошлой неделе проиграла Лиону 2:4 во Франции в первом матче 1/8 финала ЛЕ. В четверг команды проведут ответный поединок в Риме.

Вполне вероятно, что римляне против Олимпика будут играть без бразильского защитника Бруно Переса. Фулбек получил растяжение мышц бедра в поединке против Палермо (3:0).

Roma TV сообщает, что бразилец пройдет дополнительное обследование, которое покажет, сможет ли он сыграть.

В нынешней кампании на счету Бруно 35 матчей за Рому во всех турнирах (2 гола и 3 ассиста).