Игроки МЮ Антони Мартиаль и Уэйн Руни пропустят оветную встречу против Ростова в Лиге Европы.
Уэйн Руни и Антони Мартиаль, Getty Images
15 марта 2017, 17:30
Главный тренер Красных дьяволов Жозе Моуриньо заявил на предматчевой пресс-конференции, что Уэйн Руни и Антони Мартиаль пропустят ответную встречу с Ростовом в 1/8 Лиги Европы.
"Мартиаль был травмирован еще перед матчем с Челси (0:1). Он будет отсутствовать в четверг. Руни тоже травмирован. Уэйн чувствует боль в колене, он не может тренироваться. Сейчас он находится в лазарете", — рассказал Жозе.
В текущем сезоне Руни сыграл 30 матчей и забил 5 мячей во всех турнирах. А Мартиаль провел 28 поединков и забил 7 голов.
Манчестер Юнайтед — Ростов сыграет в чеверг, 16 марта, на Олд Траффорд. Первая встреча в России закончилась 1:1.