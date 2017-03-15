Лига Европы

Игроки МЮ Антони Мартиаль и Уэйн Руни пропустят оветную встречу против Ростова в Лиге Европы.

Главный тренер Красных дьяволов Жозе Моуриньо заявил на предматчевой пресс-конференции, что Уэйн Руни и Антони Мартиаль пропустят ответную встречу с Ростовом в 1/8 Лиги Европы.

"Мартиаль был травмирован еще перед матчем с Челси (0:1). Он будет отсутствовать в четверг. Руни тоже травмирован. Уэйн чувствует боль в колене, он не может тренироваться. Сейчас он находится в лазарете", — рассказал Жозе.

В текущем сезоне Руни сыграл 30 матчей и забил 5 мячей во всех турнирах. А Мартиаль провел 28 поединков и забил 7 голов.

Манчестер Юнайтед — Ростов сыграет в чеверг, 16 марта, на Олд Траффорд. Первая встреча в России закончилась 1:1.