Лига Европы

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч с Лионом в Лиге Европы.

Наставник Ромы Лучано Спаллетти считает, что у его команды есть хорошие шансы пройти Лион, после поражения в первом матче 1/8 Лиги Европы 2:4.

"Результат первого матча получился плохим, но если бы мы уступили со счетом 0:1, то все равно нужно было бы забивать два гола в ответной игре. Я уже говорил с игроками по поводу наших шансов на четвертьфинал. Сказал бы, что оцениваю наши шансы в 60%", — цитирует Спаллетти Football Italia.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Лион состоится 16 марта.В первой встрече во Франции римляне проиграли со счетом 2:4.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Спаллетти достиг принципиального соглашения с Ювентусом, и летом возглавит туринскую команду. Но итальянский специалист опроверг эту информацию.