Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящий матч с Лионом в Лиге Европы.
Лучано Спаллетти, Getty Images
15 марта 2017, 21:50
Наставник Ромы Лучано Спаллетти считает, что у его команды есть хорошие шансы пройти Лион, после поражения в первом матче 1/8 Лиги Европы 2:4.
"Результат первого матча получился плохим, но если бы мы уступили со счетом 0:1, то все равно нужно было бы забивать два гола в ответной игре. Я уже говорил с игроками по поводу наших шансов на четвертьфинал. Сказал бы, что оцениваю наши шансы в 60%", — цитирует Спаллетти Football Italia.
Матч 1/8 финала Лиги Европы Рома — Лион состоится 16 марта.В первой встрече во Франции римляне проиграли со счетом 2:4.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Спаллетти достиг принципиального соглашения с Ювентусом, и летом возглавит туринскую команду. Но итальянский специалист опроверг эту информацию.