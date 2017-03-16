Лига Европы

Букмекеры считают Рому фаворитом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Лиона

Рома на домашнем стадионе примет Лион в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится в четверг, 16 марта.

По мнению букмекеров, в данном поединке фаворитом является итальянский клуб.

Так, на победу Рома букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,75. Победа Лиона оценивается в 4,75. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,8.

Букмекеры из конторы William Hill также считают итальянский клуб фаворитом матча. Так, на успех Ромы контора также принимает ставки с коэффициентом 1,7, а на победу французской команды — 4,8. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,8.