Жеребьевка Лиги Европы, Getty Images
16 марта 2017, 16:01
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 14:00 по киевскому времени.
Отметим, что онлайн трансляция жеребьевки будет доступна на Football.ua в этой статье в день события.
В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.
Первые встречи состоятся 13 апреля, ответные — 20 апреля.
Кто примет участие в жеребьевке 1/4 финала Лиги Европы?
Бешикташ (Турция) / Олимпиакос (Греция)
Генк (Бельгиця) / Гент (Бельгия)
Краснодар (Россия) / Сельта (Испания)
Аякс (Нидерланды) / Копенгаген (Дания)
Манчестер Юнайтед (Англия) / Ростов (Россия)
Рома (Италия) / Лион (Франция)
Боруссия Менхенгладбах (Германия) / Шальке (Германия)
Андерлехт (Бельгия) / АПОЕЛ (Кипр)