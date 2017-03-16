Лига Европы

Когда и где пройдет жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2016/2017

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, что онлайн трансляция жеребьевки будет доступна на Football.ua в этой статье в день события.

В четвертьфинале пары определяются слепым жребием без предварительного посева, так что друг с другом могут встретиться представители одной ассоциации. Команда, шар с которой достанут из корзины первым, сыграет первый матч дома.

Первые встречи состоятся 13 апреля, ответные — 20 апреля.

Кто примет участие в жеребьевке 1/4 финала Лиги Европы?

Бешикташ (Турция) / Олимпиакос (Греция)

Генк (Бельгиця) / Гент (Бельгия)

Краснодар (Россия) / Сельта (Испания)

Аякс (Нидерланды) / Копенгаген (Дания)

Манчестер Юнайтед (Англия) / Ростов (Россия)

Рома (Италия) / Лион (Франция)

Боруссия Менхенгладбах (Германия) / Шальке (Германия)

Андерлехт (Бельгия) / АПОЕЛ (Кипр)