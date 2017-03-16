Руслан Малиновский занял место атакующего полузащитника в стартовом составе Генка на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени. 

Генк: Райан — Кастанье, Брабец, Колли, Уронен — Посуэло, Берге — Буффел, Малиновский, Боэтиус — Самата

Запасные: Уолш, Деваст, Кумордзи, Троссард, Схрейверс, Якерс, Янссенс

Гент: Калинич — Де Смет, Митрович, Гиго — Симон, Рабиу, Деягере, Фоке — Пербе, Кулибали, Калу

Запасные: Ринне, Кабангу, Верстрат, Вален, Абделали, Бюрссенс, Гершон