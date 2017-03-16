Лига Европы

Стал известен заявочный лист Ростова на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что тренерский штаб российской команды включил в заявку на матч не 18, а всего 15 человек.

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Валенсия, Байлли, Смоллинг, Рохо, Блинд – Эррера, Погба – Мата, Мхитарян, Ибрахимович.

Запасные: Де Хеа, Джонс, Лингард, Каррик, Янг, Рашфорд, Феллаини.

Ростов: Медведев – Байрамян, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев – Нобоа, Препелицэ, Ерохин – Азмун, Полоз.

Запасные: Гошев, Киреев, Бухаров, Девич