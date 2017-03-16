Евгению Коноплянке не нашлось место в заявке Шальке на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Боруссии Менхенгладбах.
Шальке обойдется без помощи Коноплянки, Getty Images
16 марта 2017, 21:19
Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка остался вне заявки на матч Лиги Европы с менхенгладбахской Боруссией.
Боруссия М: Зоммер — Янтчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Херрманн, Крамер, Дауд, Джонсон — Раффаэль, Дрмич
Запасные: Зиппель, Колодзейчак, Штробль, Соу, Хофманн, Хан, Эльведи
Шальке: Ферманн — Керер, Хеведес, Настасич, Колашинац — Гайс, Бенталеб — Калиджури, Горетцка, Шупо-Мотинг — Бургшталлер
Запасные: Нюбель, Майер, Аого, Стамбули, Шопф, Бадштубер, Хунтелаар