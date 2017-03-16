Генк – Гент 1:1 (5:2) 
Голы: Кастанье, 20 — Верстрат, 84

Генк: Райан — Колли, Кастанье, Уронен (Янссенс, 81), Брабец — Боэтиус, Берге —  Буффель (Троссард, 74), Малиновский, Посуэло (Схрейверс, 46) — Саматта.

Гент: Калинич — Фоке, де Смет, Митрович — Жиго, Деягере, Рабиу, Симон —  Кулибали, Калу, Пербе (Верстрат, 62).

Бешикташ – Олимпиакос 4:1 (1:1)
Голы: Абубакар, 10, Бабель, 22, 75, Тосун, 84 — Эльюнусси, 31

Бешикташ: Фабрисио — Митрович, Адриано, Генюль, Тошич — Озъякуп (Уйсал, 60), Хатчинсон — Талиска (Инлер, 90), Куарежма (Тосун, 82), Бабель — Абубакар.

Олимпиакос: Леали — да Кошта, Сиссоко, Фигейраш, Рецос — Камбьяссо (Марин, 67), Ромао (Андре Мартинш, 76) — Фортунис, Эльюнусси, Мантатис (Себа, 56) — Ансарифард.

Предупреждения: Озъякуп — Себа, Ромао, да Кошта

Удаление: Абубакар, 39

Краснодар Россия – Сельта Испания 0:2 (1:2)
Голы: Мальо, 52, Аспас, 80

Краснодар: Синицын — Гранквист, Налдо, Мартынович, Каборе — Подберезкин (Мамаев, 46) — Газинский, Классон (Жоаозиньо, 60), Перейра (Лаборде, 70), Петров — Вандерсон.
Сельта: Альварес — Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас — Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес (Бовю, 86) — Систо, Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти.

Предупреждения: Каборе, Газинский, Гранквист, Вандерсон — Радойя

Удаление: Каборе, 86