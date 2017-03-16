Вашему вниманию результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Сельта вышла в 1/4 финала Лиги Европы, UEFA
16 марта 2017, 22:04
Генк – Гент 1:1 (5:2)
Голы: Кастанье, 20 — Верстрат, 84
Генк: Райан — Колли, Кастанье, Уронен (Янссенс, 81), Брабец — Боэтиус, Берге — Буффель (Троссард, 74), Малиновский, Посуэло (Схрейверс, 46) — Саматта.
Гент: Калинич — Фоке, де Смет, Митрович — Жиго, Деягере, Рабиу, Симон — Кулибали, Калу, Пербе (Верстрат, 62).
Бешикташ – Олимпиакос 4:1 (1:1)
Голы: Абубакар, 10, Бабель, 22, 75, Тосун, 84 — Эльюнусси, 31
Бешикташ: Фабрисио — Митрович, Адриано, Генюль, Тошич — Озъякуп (Уйсал, 60), Хатчинсон — Талиска (Инлер, 90), Куарежма (Тосун, 82), Бабель — Абубакар.
Олимпиакос: Леали — да Кошта, Сиссоко, Фигейраш, Рецос — Камбьяссо (Марин, 67), Ромао (Андре Мартинш, 76) — Фортунис, Эльюнусси, Мантатис (Себа, 56) — Ансарифард.
Предупреждения: Озъякуп — Себа, Ромао, да Кошта
Удаление: Абубакар, 39
Краснодар Россия – Сельта Испания 0:2 (1:2)
Голы: Мальо, 52, Аспас, 80
Краснодар: Синицын — Гранквист, Налдо, Мартынович, Каборе — Подберезкин (Мамаев, 46) — Газинский, Классон (Жоаозиньо, 60), Перейра (Лаборде, 70), Петров — Вандерсон.
Сельта: Альварес — Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас — Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес (Бовю, 86) — Систо, Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти.
Предупреждения: Каборе, Газинский, Гранквист, Вандерсон — Радойя
Удаление: Каборе, 86