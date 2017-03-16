Лига Европы

Манчестер Юнайтед прошел в 1/8 финала Лиги Европы Ростов и продолжает борьбу за трофей.

Первый матч в России завершился со счетом 1:1, а значит, Ростову нужно было забивать, чтобы проходить дальше. Впрочем, учитывая силу команд на бумаге, а также стиль игры ростовчан, было бы наивно ожидать, что они помчатся в атаку с первых минут.

Российская команда удивила до начала матча – в заявку было включено лишь 15 человек, т.е. только 4 были на скамье запасных. Один из этой четверки – вратарь, так что Александру Бухарову, Игорю Кирееву и нашему хорошему знакомому Марко Девичу практически гарантирован был выход на поле.

Матч складывался весьма предсказуемо: МЮ размеренно атаковал, раз за разом создавая опасные моменты за счет класса исполнителей, а Ростов отсиживался в обороне, надеясь дождаться свой шанс в контратаке.

На 9-й минуте матча Юнайтед заработал штрафной и Ибрагимович показал, что не зря в Интернете о его сделали эдаким футбольным Чаком Норрисом, приписывая все мыслимые и немыслимые достоинства. Так вот: Златан пробил в стенку и попал в грудь Андрею Препелицэ, который еще с минуту после этого отлеживался на газоне.

Еще через 7 минут Мата великолепной передачей со своей половины поля вывел Ибру 1-на-1 с вратарем. Златан обвел Медведева, но забежал под слишком острый угол. Потом швед еще раз обвел голкипера и мягко пробил по воротам, но чуть выше — всего лишь угловой.

В какой-то момент показалось, что это будет типичный для МЮ в этом сезоне матч, когда команда наносит по воротам соперника ударов с 20, но играет вничью. Не сумел реализовать выход тет-а-тет Мхитарян, а после удара Ибры еще долго звенела штанга.

Всякого рода критики получили в этот вечер повод довольно потирать руки, наблюдая за игрой Поля Погба. Действия француза в основном шли на пользу не МЮ, а Ростову. К несчастью для Поля, он еще и травмировался. Заменивший его Феллаини в целом провел матч на хорошем уровне.

В середине второго тайма Мхитарян промчался по краю штрафной и отпасовал на Златана, швед пяткой подкорректировал мяч и Хуан Мата хоккейным ударом открыл счет в матче.

Что касается Ростова, то у команды было два неплохих момента, но Серхио Ромеро спас МЮ и после удара Бухарова, и после выстрела Нобоа.

Чем еще запомнится матч – так это тем, как Жозе Моуриньо передавал бананы Маркосу Рохо (очищенные, если кому интересно) и тот ел их прямо по ходу матча. Была еще и забавная ситуация, когда и Рашфорд, и Янг оба хотели выйти на поле (осталась только одна замена). В результате должен был появиться молодой форвард, но эта замена так и не была осуществлена.

МЮ в экономном режиме одолел Ростов и еще на 1 шаг приблизился к победе в Лиге Европы. В четвертьфинале на пути манкунианцев встанет кто-то из этих команд: Андерлехт, Аякс, Бешикташ, Генк, Лион, Сельта, Шальке.

Евгений Музыка, Football.ua

МЮ – Ростов 1:0

Гол: Мата, 70

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Валенсия, Байлли, Смоллинг, Рохо, Блинд (Джонс, 64) – Эррера, Погба (Феллаини, 48) – Мата, Мхитарян, Ибрахимович.

Ростов: Медведев – Байрамян (Киреев, 82), Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев – Нобоа, Препелицэ (Девич, 79), Ерохин – Азмун (Бухаров, 62), Полоз.

Предупреждение: Бухаров