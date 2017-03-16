Лига Европы

Гельзенкирхенский Шальке, проигрывая у Борусии М по ходу матча со счетом 0:2, смог вырвать ничью, что хватило для выхода в следующий этап (2:2).

После ничейного результата в первом матче (1:1) явного фаворита в этой паре не было, однако из-за выездного гола чаши весов все-таки склонялись к Боруссии. Тем не менее, Шальке со счетов никто сбрасывать не спешил. И не зря. К сожалению, в очередной раз наставник Шальке Маркус Вайнцирль проигнорировал украинца Евгения Коноплянку и не включил его даже в заявку на матч.

В первые 10-15 минут команды поочередно владели инициативой, а первый момент возник у ворот гостей. Экс-игрок киевского Динамо Раффаэль выдал отличную передачу на Дрмича, однако нападающий умудрился с нескольких метров пробить мимо ворот.

Спустя еще несколько минут хозяевам все-таки удалось распечатать ворота соперника. Дрмич выиграл верховую борьбу в штрафной площадке, скинул круглого на Кристенсена, который и пробил по воротам, а мяч после рикошета от Хеведеса залетел в ворота — 1:0. Шальке пришел в себя через несколько минут и побежал вперед, однако кроме дальних ударов и прострельных передач вспомнить что-то опасное весьма сложно.

В конце тайма Шальке сам создал себе проблемы. Вернее создал их Эрик Максим Чупо-Мотинг, который уже не первый раз в матче завозился с мячом и потерял его, а спустя всего несколько секунд форвард провожал мяч взглядом, когда он влетел под самую перекладину. Это мастерский удар получился у Дахуда.

Казалось, что ничего не предвещает беды и Боруссия без особых проблем доведет матч до логического завершения, однако во второй половине встречи мы увидели на поле совершенно другой Шальке. С первых минут гости оказывали давление на ворота соперника, что принесло свои плоды уже на 54-й минуте поединка. Горетцка пробивал из-за пределов штрафной, мяч налетел на кочку и перелетел через Зоммера! Весьма курьезный гол.

После этого Горняки тут же отправились забивать второй гол, который выводил бы команду в следующую стадию турнира. В этом Шальке решил помочь арбитр матча Марк Клаттенбург, который назначил весьма сомнительный пенальти за якобы игру рукой Дахуда в собственной штрафной. На повторе видно, что мяч попал скорее в плечо игроку, и это при том, что круглый летел в другую сторону от ворот. К исполнению приговора подошел Бенталеб и не сплоховал — 2:2. В последние минуты матча моменты для взятия ворот были как у одной, так и у другой команд, однако счет так и не изменился.

2:2 — результат, который позволил Шальке выйти в следующий этап турнира благодаря правилу выездного гола. Очень жаль, что в этом празднике не поучаствовал наш Евгений Коноплянка. Подобные эмоции наверняка пригодились бы Жене перед важнейшим матчем за сборную Украины.

Александр Пузик, Football.ua

Боруссия М — Шальке 2:2 (первый матч 1:1)

Голы: Кристенсен, 36, Дахуд, 45+2 — Горетцка, 54, Бенталеб, 67 (с пенальти)

Боруссия М: Зоммер — Янтчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Херрманн, Крамер (Штробль, 46), Дауд, Джонсон (Хофманн, 16) — Раффаэль, Дрмич (Хан, 82)

Шальке: Ферманн — Керер, Хеведес, Настасич, Колашинац — Гайс (Майер, 46), Бенталеб (Стамбули, 79) — Калиджури (Шепф, 88), Горетцка, Шупо-Мотинг — Бургшталлер

Предупреждения: Раффаэль, Янчке, Вестергор, Вендт — Калиджури, Чупо-Мотинг, Ферманн