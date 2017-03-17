Рома победила на своём поле, но, несмотря на это, Лион шагает дальше по турнирной сетке.
twitter.com/officialasroma
17 марта 2017, 00:12
Было очевидно, что Лион еще ничего себе не гарантировал, несмотря на домашнюю победу (4:2). Роме же необходимо было побеждать минимум в 2 мяча для прохода дальше. Многие рассчитывали увидеть зрелищный матч — так и получилось!
Хозяева с первых минут понеслись забивать быстрый гол. Лион на некоторое время опешил от такого давления. Спустя 5 минут игры Рюдигер пробил в перекладину после навеса с левого фланга, а на добивание Салаха отреагировал Лопеш. Раз за разом в штрафной площади гостей возникала неразбериха, но именно они откыли счёт в этом матче. В одной из немногочисленных контратак Лион заработал штрафной на правом фланге — Вальбуэна исполнил великолепную подачу,а Диакаби вколотил мяч в угол ворот Алиссона. Но ответа хозяев пришлось ждать недолго, спустя две минуты уже Де Росси исполнял навес в штрафную, где первым на мяче оказался Строотман, пяткой отправивший круглого в сетку.
Волки продолжали контролировать мяч и стараться проникнуть через редуты соперника. Но, то Наингголану немного не хватало везения, то Лопеш спасал после двух ударов в упор от Строотмана. Голкипера Лиона стоит отметить отдельно — он сегодня был великолепен. До конца тайма команды так и не смогли отметиться результативными действиями.
Второй тайм начался с сейва всё того же Лопеша — Наингголан пробивал в левую шестёрку. Спустя несколько минут Салах упал в штрафной соперника и был явно насстроен на пенальти, но свисток арбитра промолчал. После этого команды обменивались полумоментами, и было видно, что Роме не хватает человека, который мог бы отдать последний пас. Решать эту проблему вышел Эль Шаарави, заменив Переса, который явно был недоволен таким ходом своего тренера. И уже через пару минут мяч оказался в воротах Лиона — Эль Шаарави прострелил с правого фланга, где в суматохе мяч попал в Тусара и отскочил в ворота гостей. Счёт стал 2:1 и в распоряжении хозяев была еще треть матча.
В середине второго тайма Рома начала немного раскрываться и опасные моменты возникали у обеих ворот. Руи уступил место на поле Перотти, что окончательно перестроило игру хозяев на более атакующую. Волки продолжали давить, но Лопеш с партнёрами по команде справлялись с угрозами около их ворот, но стоит отметить,что Ткачи не реализовали несколько очень хороших моментов. Аллисон дважды спас свою команду от неминуемого гола. Сперва — парировал дальний выстрел Толиссо, а позже — справился с выходом один на один с Корне.
Даже вышедший на последние минуты Император не смог помочь своей команде додавить Лион, как итог — Рома одерживает домашнюю победу, но участие в турнире продолжает Лион.
Рома – Лион 2:1 (первый матч 2:4)
Голы: Строотман, 18, Тусар(аг), 61 — Диакаби, 16
Рома: Алиссон — Рюдигер, Манолас, Фасио — Перес(Эль Шаарави, 59), Де Росси(Тотти, 84), Строотман, Руи(Перотти, 76) — Салах, Джеко, Наингголан.
Лион: Лопеш — Жалле, Маммана(Янга-Мбива, 78), Диакаби, Морель — Тусар, Гоналон — Корне, Толиссо, Вальбуэна(Рафаэл, 90), — Ляказетт(Фекир, 83).
Предупреждения: Манолас, Строотман, Перотти — Тусар, Маммана, Гоналон, Лопеш