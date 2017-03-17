Лига Европы

Рома победила на своём поле, но, несмотря на это, Лион шагает дальше по турнирной сетке.

Было очевидно, что Лион еще ничего себе не гарантировал, несмотря на домашнюю победу (4:2). Роме же необходимо было побеждать минимум в 2 мяча для прохода дальше. Многие рассчитывали увидеть зрелищный матч — так и получилось!

Хозяева с первых минут понеслись забивать быстрый гол. Лион на некоторое время опешил от такого давления. Спустя 5 минут игры Рюдигер пробил в перекладину после навеса с левого фланга, а на добивание Салаха отреагировал Лопеш. Раз за разом в штрафной площади гостей возникала неразбериха, но именно они откыли счёт в этом матче. В одной из немногочисленных контратак Лион заработал штрафной на правом фланге — Вальбуэна исполнил великолепную подачу,а Диакаби вколотил мяч в угол ворот Алиссона. Но ответа хозяев пришлось ждать недолго, спустя две минуты уже Де Росси исполнял навес в штрафную, где первым на мяче оказался Строотман, пяткой отправивший круглого в сетку.

Волки продолжали контролировать мяч и стараться проникнуть через редуты соперника. Но, то Наингголану немного не хватало везения, то Лопеш спасал после двух ударов в упор от Строотмана. Голкипера Лиона стоит отметить отдельно — он сегодня был великолепен. До конца тайма команды так и не смогли отметиться результативными действиями.

Второй тайм начался с сейва всё того же Лопеша — Наингголан пробивал в левую шестёрку. Спустя несколько минут Салах упал в штрафной соперника и был явно насстроен на пенальти, но свисток арбитра промолчал. После этого команды обменивались полумоментами, и было видно, что Роме не хватает человека, который мог бы отдать последний пас. Решать эту проблему вышел Эль Шаарави, заменив Переса, который явно был недоволен таким ходом своего тренера. И уже через пару минут мяч оказался в воротах Лиона — Эль Шаарави прострелил с правого фланга, где в суматохе мяч попал в Тусара и отскочил в ворота гостей. Счёт стал 2:1 и в распоряжении хозяев была еще треть матча.

В середине второго тайма Рома начала немного раскрываться и опасные моменты возникали у обеих ворот. Руи уступил место на поле Перотти, что окончательно перестроило игру хозяев на более атакующую. Волки продолжали давить, но Лопеш с партнёрами по команде справлялись с угрозами около их ворот, но стоит отметить,что Ткачи не реализовали несколько очень хороших моментов. Аллисон дважды спас свою команду от неминуемого гола. Сперва — парировал дальний выстрел Толиссо, а позже — справился с выходом один на один с Корне.

Даже вышедший на последние минуты Император не смог помочь своей команде додавить Лион, как итог — Рома одерживает домашнюю победу, но участие в турнире продолжает Лион.

Рома – Лион 2:1 (первый матч 2:4)

Голы: Строотман, 18, Тусар(аг), 61 — Диакаби, 16

Рома: Алиссон — Рюдигер, Манолас, Фасио — Перес(Эль Шаарави, 59), Де Росси(Тотти, 84), Строотман, Руи(Перотти, 76) — Салах, Джеко, Наингголан.

Лион: Лопеш — Жалле, Маммана(Янга-Мбива, 78), Диакаби, Морель — Тусар, Гоналон — Корне, Толиссо, Вальбуэна(Рафаэл, 90), — Ляказетт(Фекир, 83).

Предупреждения: Манолас, Строотман, Перотти — Тусар, Маммана, Гоналон, Лопеш