Лига Европы

Представляем вашему вниманию видеообзор второго матча 1/8 финала Лиги Европы между Боруссией из Менхенгладбаха и Шальке.

Проигрывая Борусии М по ходу матча со счетом 0:2, Шальке смог свести матч к ничье, что позволило команде выйти следующий этап Лиги Европы.

Боруссия М — Шальке 2:2 (первый матч 1:1)

Голы: Кристенсен, 36, Дахуд, 45+2 — Горетцка, 54, Бенталеб, 67 (с пенальти)

Боруссия М: Зоммер — Янтчке, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Херрманн, Крамер (Штробль, 46), Дауд, Джонсон (Хофманн, 16) — Раффаэль, Дрмич (Хан, 82)

Шальке: Ферманн — Керер, Хеведес, Настасич, Колашинац — Гайс (Майер, 46), Бенталеб (Стамбули, 79) — Калиджури (Шепф, 88), Горетцка, Шупо-Мотинг — Бургшталлер

Предупреждения: Раффаэль, Янчке, Вестергор, Вендт — Калиджури, Чупо-Мотинг, Ферманн