Лига Европы

Полузащитник Ромы Раджа Наингголан считает, что его команда сделала все для того, чтобы выйти в 1/4 Лиги Европы, но этого оказалось недостаточно.

Несмотря на победу Волков в ответном матче с Лионом (2:1), поражение во Франции в первом матче противостояния (2:4) не позволило Роме выйти в четвертьфинал.

"У нас были шансы выиграть 3:1, мы старались изо всех сил и отдали все, что у нас было", — сказал Раджа в интервью Sky Sport Italia.

"В конце концов, четвертый гол в первом матче с Лионом был решающим. Мы так хорошо играли на ранних стадиях, показали, что хотим выиграть турнир".

"Думаю, сегодня мы показали, что Рома — сильная команда. Мы были всего в одном голе от четвертьфинала".

"Команда хотела прогрессировать в Лиге Европы, но мы не можем зацикливаться на прошлом. Мы должны вынести что-то хорошее из этого матча и идти дальше".

Следующий матч Рома сыграет с Сассуоло 19 марта в 21:45