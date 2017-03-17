Лига Европы

Полузащитник Лиона Матье Вальбуэна прокомментировал игру своей команды в матче с Ромой.

Ткачи проиграли ответный матч Лиги Европы римской команде (1:2), но победа в первом матче противостояния (4:2) позволила команде добыть путевку в четвертьфинал.

"После матча я едва мог встать. Это была очень сложная игра", — сказал футболист в интервью beIN Sports.

"Лион столкнулся с очень сильной командой, но мы сыграл отличный матч. Не на техническом уровне, потому что в этом смысле мы могли отыграть лучше, а вот наш менталитет был замечательным.

"Мы должны поздравить всех игроков команды. Путь к финалу будет очень долгим, но Лион хочет пройти весь путь".

"В матче с Ромой мы сделали что-то великолепное. Это был практически как матч Лиги чемпионов".

Своего соперника по четвертьфиналу Лион узнает уже сегодня в 14:00.

