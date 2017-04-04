Лига Европы

Исполнительный комитет УЕФА изменил дату проведения финального поединка Лиги Европы начиная с 2019 года.

Главным европейским футбольным органом было объявлено, что начиная с сезона 2018-2019 финал Лиги Европы будет проходить на той же неделе, что и финал Лиги чемпионов.

В данный момент финальные поединки двух самых престижных клубных турниров Старого Света проводятся с интервалом в неделю. В нынешнем году решающий матч Лиги Европы состоится в среду 24-го мая в шведском городе Сольна, в то время как финал Лиги чемпионов пройдет в субботу 3-го июня в Кардиффе.

С учетом изменений, финал Лиги Европы 2019-го года пройдет в среду 29-го мая, в то время как заключительный матч Лиги чемпионов состоится на той же неделе – в субботу 1-го июня. Места проведения, как и прежде, будут разными.

Главной причиной данных изменений послужило то, что в УЕФА посчитали целесообразным проводить финал Лиги Европы по завершении сезона в национальных чемпионатах, как это делается в случае с Лигой чемпионов.