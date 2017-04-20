Лига Европы

Четверг, 22:05, Гельзенкирхен, Ауф Шальке, арбитр — Овидиу Хацеган (Румыния). Прямая трансляция на телеканале НЛО ТВ.

Первый матч

Аякс — Шальке 2:0

Голы: Клаассен, 23, с пенальти, 52.

Предупреждения: Клаассен, Давид Нерес — Керер, Стамбули.

В первом поединке против Шальке Аякс выглядел на голову выше соперника и одержал заслуженную победу. Однако не стоит спешить списывать Горняков со счетов, поскольку победа с преимуществом в два мяча еще ничего не гарантирует в противостоянии с представителем Первой бундеслиги.

Нынешний Аякс еще не дотягивает до лучших образцов команды прошлых лет, однако приближается к тому идеалу, который хотел бы видеть его тренер Петер Бош — быстрой, элегантной атакующей машиной. Возможно, именно в заточенности на атаку кроется слабость голландского гранда.

Вялая игра, продемонстрированная в Амстердаме, не типична для Шальке, и на домашней арене Кобальтовые наверняка предстанут совсем в ином виде. Сможет ли Аякс сыграть строго в обороне и ловить хозяев на контратаках — вопрос еще тот, а в лихой рубке на встречных курсах кто знает, кому улыбнется удача.

Интересные факты

- Последние три домашние встречи с командами из Нидерландов завершились победами Шальке с разницей в три мяча: Твенте — 4:1, ПСВ — 3:0, Рода — 3:0.

- В нынешнем евросезоне Шальке не проигрывает дома — 3 победы (все с разницей в 2 мяча) и 2 ничьи.

Ориентировочные составы

Шальке: Ферманн — Коке, Хеведес, Настасич, Колашинац — Гайс, Бенталеб — Шепф, Горецка, Калиджури — Бургшталлер.

Аякс: Онана — Тете, Санчес, Лигт, Виргевер — Клаассен, Шене, Зиеч — Траоре, Дольберг, Юнес.

Дисквалифицирован: Керер (Шальке).

Травмированы: Эмболо, Баба, Налдо, Аого (Шальке).

Под вопросом: Чупо-Мотинг — Синкгравен.

Слова

Маркус Вайнцирль, тренер Шальке:

"Мы проиграли два последних матча, однако если против Аякса у нас практически не было шансов, то с Дармштадтом нам просто не повезло. Надеюсь, что в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы нам удастся победить. Дома мы всегда играем сильнее, поэтому нам надо использовать эффект родных стен и продолжить свой евросезон".

Петер Бош, наставник Аякса:

"Надеюсь, я смог подготовить команду к ответному поединку должным образом. Мы прекрасно понимаем, что дома Шальке будет играть намного сильнее, чем в Амстердаме, но надеемся, что домашняя победа поможет нам выйти в полуфинал Лиги Европы".