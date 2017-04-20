Лига Европы

Четверг, 22:05, Генк, Люминус Арена, арбитр — Уильям Коллум (Шотландия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Будет ли повод для радости у игроков Сельты после визита в Генк? Getty Images

Будет ли повод для радости у игроков Сельты после визита в Генк? Getty Images

Первый матч

Сельта — Генк 3:2

Голы: Систо, 15, Яго Аспас, 17, Гвидетти, 38 — Бетиус, 10, Буффель, 67.

Предупреждения: Кастанье, Троссард, Шрийверс (Генк).

Ни Генк, ни Сельта еще не знают, каково это — сыграть в полуфинале европейского турнира. Кому из них удастся это испытать — предсказать очень сложно. Победа Сельты дома делает ее фаворитом противостояния лишь со ссылкой на последние выездные матчи галисийцев в еврокубках, в которых они побеждали соперников со счетом 2:0. В целом же счет 3:2 никогда не считался приемлемым перед ответным поединком.

Задача команды Эдуардо Бериццо еще более осложняется тем, что противостоять ей будет Генк, который исповедует яркую атакующую игру и вне всякого сомнения способен забить хотя бы один мяч, и при условии абсолютной надежности обороны хозяев он откроет им двери в полуфинал.

Готовясь к ответному поединку, тренер Сельты дал отдохнуть некоторым ведущим футболистам в поединке против Гранады, что, однако, не помешало галисийцам одержать крупную победу.

Наш особый интерес к этому поединку вызван тем, что одним из ключевых исполнителей в команде Альберта Стюйвенберга является наш земляк Руслан Малиновский. В Виго кандидат в сборную Украины больше был сосредоточен на том, чтобы не дать сыграть оппонентам, однако теперь ждем от Руслана ярких моментов в атаке.

Интересные факты

- Генк не проигрывает дома в 8 последних еврокубковых поединках — 7 побед, 1 ничья.

- Генк ни разу не уступил дома в еврокубках гостям из Испании — 1 победа, 3 ничьи.

- Сельта выиграла три последних выездных матча в еврокубках со счетом 2:0.

- Сельта никогда не проигрывала соперникам из Бельгии — 3 победы, 4 ничьи.

Ориентировочные составы

Генк: Райан — Кастанье, Колли, Брабец, Уронен — Берге, Малиновский — Шрейверс, Посуэло, Троссард — Саматта.

Сельта: Альварес — Мальо, Фонтас, Кабраль, Хонни — Эрнандес, Радойя — Яго Аспас, Васс, Систо — Гвидетти.

Травмированы: Сушич, Бизо, Карелис, Ванцайр — Росси.

Под вопросом: Бланко (Сельта).

Слова

Альберт Стюйвенберг, тренер Генка:

"Мы проиграли на выезде, поэтому при любых обстоятельствах должны побеждать Сельту дома. Мы доказали в Виго, что способны бороться на равных с нашим соперником, однако теперь нам придется самим действовать первым номером. Да, мы не боимся рисковать, делая ставку на атаку, но риск должен быть оправдан, и игра в атаке не должна сказываться на надежности обороны. Думаю, завтра будет яркое зрелище. Я знаю, что все билеты на матч распроданы, и уверен, что наши поклонники, которые придут на стадион, не будут разочарованы".

Эдуардо Бериццо, наставник Сельты:

"Мы можем вписать новую страницу в историю клуба — впервые выйти в полуфинал европейского турнира. Естественно, мы все сконцентрированы на этой цели. Мы будем играть только на победу, однако надо помнить и о защите, поскольку всего один гол хозяев может превратить наше преимущество после первого матча в ничто".