Лига Европы

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящую игру с Андерлехтом.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Андерлехтом состоится 20 апреля. Начало запланировано на 22:05.

"Если мы не пропустим, то пройдем в полуфинал — это важно учитывать. Андерлехт должен забивать, иначе вылетит. Так что посмотрим. Мы играем дома, а в Лиге Европы мы выиграли все домашние матчи. Будем ли мы играть на 0:0? Нет", — цитирует Моуриньо The Sport Review.

Отметим, что в первом матче Красные Дьяволы сыграли с бельгийской командой вничью (1:1).