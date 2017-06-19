Football.ua рассказывает о календаре жеребьевок и матчей Лиги Европы сезона-2017/18, финал которой примет Стад-де-Лион.
Трофей Лиги Европы, Getty Images
19 июня 2017, 12:40
Новый сезон Лиги Европы стартует жеребьевкой первого и второго отборочных раундов, которая состоится 19 июня в Ньоне. Финал турнира 16 мая примет Лион.
Лига Европы-2017/18: расписание матчей и жеребьевок:
19.06.17: Жеребьевка первого и второго отборочных раундов
29.06.17: Первый отборочный раунд, первые матчи
06.07.17: Первый отборочный раунд, ответные матчи
13.07.17: Второй отборочный раунд, первые матчи
14.07.17: Жеребьевка третьего отборочного раунда
20.07.17: Второй отборочный раунд, ответные матчи
27.07.17: Третий отборочный раунд, первые матчи
03.08.17: Третий отборочный раунд, ответные матчи
04.08.17: Раунд плей-офф
17.08.17: Раунд плей-офф, первые матчи
24.08.17: Раунд плей-офф, ответные матчи
25.08.17: Жеребьевка руппового этапа
14.09.17: Групповой этап, первый тур
28.09.17: Групповой этап, второй тур
19.10.17: Групповой этап, третий тур
02.11.17: Групповой этап, четвертый тур
23.11.17: Групповой этап, пятый тур
07.12.17: Групповой этап, шестой тур
11.12.17: Жеребьевка 1/16 финала
15.02.18: 1/16 финала, первые матчи
22.02.18: 1/16 финала, ответные матчи
23.02.18: Жеребьевка 1/8 финала
08.03.18: 1/8 финала, первые матчи
15.03.18: 1/8 финала, ответные матчи
16.03.18: Жеребьевка 1/4 финала
05.04.18: 1/4 финала, первые матчи
12.04.18: 1/4 финала, ответные матчи
13.04.18: Жеребьевка 1/2 и финала
26.04.18: 1/2 финала, первые матчи
03.05.18: 1/2 финала, ответные матчи
16.05.18: Финал (Стад-де-Лион, Лион)