Лига Европы

Football.ua рассказывает о календаре жеребьевок и матчей Лиги Европы сезона-2017/18, финал которой примет Стад-де-Лион.

Новый сезон Лиги Европы стартует жеребьевкой первого и второго отборочных раундов, которая состоится 19 июня в Ньоне. Финал турнира 16 мая примет Лион.

Лига Европы-2017/18: расписание матчей и жеребьевок:

19.06.17: Жеребьевка первого и второго отборочных раундов

29.06.17: Первый отборочный раунд, первые матчи

06.07.17: Первый отборочный раунд, ответные матчи

13.07.17: Второй отборочный раунд, первые матчи

14.07.17: Жеребьевка третьего отборочного раунда

20.07.17: Второй отборочный раунд, ответные матчи

27.07.17: Третий отборочный раунд, первые матчи

03.08.17: Третий отборочный раунд, ответные матчи

04.08.17: Раунд плей-офф

17.08.17: Раунд плей-офф, первые матчи

24.08.17: Раунд плей-офф, ответные матчи

25.08.17: Жеребьевка руппового этапа

14.09.17: Групповой этап, первый тур

28.09.17: Групповой этап, второй тур

19.10.17: Групповой этап, третий тур

02.11.17: Групповой этап, четвертый тур

23.11.17: Групповой этап, пятый тур

07.12.17: Групповой этап, шестой тур

11.12.17: Жеребьевка 1/16 финала

15.02.18: 1/16 финала, первые матчи

22.02.18: 1/16 финала, ответные матчи

23.02.18: Жеребьевка 1/8 финала

08.03.18: 1/8 финала, первые матчи

15.03.18: 1/8 финала, ответные матчи

16.03.18: Жеребьевка 1/4 финала

05.04.18: 1/4 финала, первые матчи

12.04.18: 1/4 финала, ответные матчи

13.04.18: Жеребьевка 1/2 и финала

26.04.18: 1/2 финала, первые матчи

03.05.18: 1/2 финала, ответные матчи

16.05.18: Финал (Стад-де-Лион, Лион)