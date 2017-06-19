Состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы. Первые матчи состоятся 29 июня, ответные 6 июля.

Результаты жеребьевки:

Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Тирана (Албания)

Кайрат (Казахстан) — Атлантас (Литва)

Бейтар Иерусалим (Израиль) — Вашаш (Венгрия)

Ордабасы (Казахстан) — Широк Бриег (Босния и Герцоговина)

Црвена Звезда (Сербия) — Флориана (Мальта)

Валлетта (Мальта) — Фольгоре (Сан-Марино)

Вентспилс (Латвия) — Валюр (Исландия)

Сент-Джонстон (Шотландия) — Тракай (Литва)

Одд (Новегия) — Бэллимена Юнайтед (Северная Ирландия)

Шахтер Солигорск (Беларуссия) — Судува (Литва)

Младость Лучани (Сербия) — Интер Баку (Азербайжан)

Чихура (Грузия) — Альтах (Австрия)

Фола (Люксембург) — Милсами (Молдавия)

Партизани (Албания) — Ботев (Болгария)

СО Санта-Колома (Андорра) — Осиек (Хорватия)

Заря Бельцы (Молдавия) — Сараево (Босния и Герцоговина)

Бала Таун (Уэльс) — Вадуц (Лихтенштейн)

Вааса (Финляндия) — Олимпия Любляна (Словения)

Коннас-Ки (Уэльс) — ХИК (Финляндия)

Сейняйоки (Финляндия) — КР Рейкьявик (Исландия)

Ширак (Армения) — Горица (Словения)

Зиря (Азербайжан) — Дифферданж (Люксембург)

Войводина (Сербия) — Ружомберок (Словакия)

Слован (Словакия) — Пюник (Армения)

Работнички (Македония) — Тре Пенне (Сан-Марино)

Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург)

Домжале (Словения) — Флора (Эстония)

Крузейдерс (Северная Ирландия) — Лиепая (Латвия)

Нымме Калью (Эстония) — Б-36 (Фарерские острова)

Левадия (Эстония) — Корк Сити (Ирландия)

Дачия (Молдавия) — Шкендия (Македония)

Левски (Болгария) — Сутьеска (Черногория)

Иртыш (Казахстан) — Дунав (Болгария)

Ягеллония (Польша) — Динамо Батуми (Грузия)

Железничар (Босния и Герцоговина) — Зета (Черногория)

АЕК Ларнака (Кипр) — Линкольн (Гибралтар)

Митьюлланд (Дания) — Дерри Сити (Ирландия)

Динамо Минск (Беларуссия) — Рунавик (Фарерские острова)

Ференцварош (Венгрия) — Елгава (Латвия)

Люнгбю (Дания) — Бангор Сити (Уэльс)

Тренчин (Словакия) — Торпедо Кутаиси (Грузия)

Лех (Польша) — Пелистер (Македония)

Младость Подгорица (Черногория) — Гандзасар (Армения)

Видеотон (Венгрия) — Бальцан (Мальта)

АЕЛ (Кипр) — Сент-Джозефс (Гибралтар)

Скендербеу (Албания) — Сан-Хулиа (Андорра)

Хеугесунн (Норвегия) — Колрейн (Северная Ирландия)

Стьярнан (Исландия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)

Норчепинг (Швеция) — Приштина (Косово)

АИК (Швеция) — Клаксвик (Фарерские острова)