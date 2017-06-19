Состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы.
Состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы. Первые матчи состоятся 29 июня, ответные 6 июля.
Результаты жеребьевки:
Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Тирана (Албания)
Кайрат (Казахстан) — Атлантас (Литва)
Бейтар Иерусалим (Израиль) — Вашаш (Венгрия)
Ордабасы (Казахстан) — Широк Бриег (Босния и Герцоговина)
Црвена Звезда (Сербия) — Флориана (Мальта)
Валлетта (Мальта) — Фольгоре (Сан-Марино)
Вентспилс (Латвия) — Валюр (Исландия)
Сент-Джонстон (Шотландия) — Тракай (Литва)
Одд (Новегия) — Бэллимена Юнайтед (Северная Ирландия)
Шахтер Солигорск (Беларуссия) — Судува (Литва)
Младость Лучани (Сербия) — Интер Баку (Азербайжан)
Чихура (Грузия) — Альтах (Австрия)
Фола (Люксембург) — Милсами (Молдавия)
Партизани (Албания) — Ботев (Болгария)
СО Санта-Колома (Андорра) — Осиек (Хорватия)
Заря Бельцы (Молдавия) — Сараево (Босния и Герцоговина)
Бала Таун (Уэльс) — Вадуц (Лихтенштейн)
Вааса (Финляндия) — Олимпия Любляна (Словения)
Коннас-Ки (Уэльс) — ХИК (Финляндия)
Сейняйоки (Финляндия) — КР Рейкьявик (Исландия)
Ширак (Армения) — Горица (Словения)
Зиря (Азербайжан) — Дифферданж (Люксембург)
Войводина (Сербия) — Ружомберок (Словакия)
Слован (Словакия) — Пюник (Армения)
Работнички (Македония) — Тре Пенне (Сан-Марино)
Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург)
Домжале (Словения) — Флора (Эстония)
Крузейдерс (Северная Ирландия) — Лиепая (Латвия)
Нымме Калью (Эстония) — Б-36 (Фарерские острова)
Левадия (Эстония) — Корк Сити (Ирландия)
Дачия (Молдавия) — Шкендия (Македония)
Левски (Болгария) — Сутьеска (Черногория)
Иртыш (Казахстан) — Дунав (Болгария)
Ягеллония (Польша) — Динамо Батуми (Грузия)
Железничар (Босния и Герцоговина) — Зета (Черногория)
АЕК Ларнака (Кипр) — Линкольн (Гибралтар)
Митьюлланд (Дания) — Дерри Сити (Ирландия)
Динамо Минск (Беларуссия) — Рунавик (Фарерские острова)
Ференцварош (Венгрия) — Елгава (Латвия)
Люнгбю (Дания) — Бангор Сити (Уэльс)
Тренчин (Словакия) — Торпедо Кутаиси (Грузия)
Лех (Польша) — Пелистер (Македония)
Младость Подгорица (Черногория) — Гандзасар (Армения)
Видеотон (Венгрия) — Бальцан (Мальта)
АЕЛ (Кипр) — Сент-Джозефс (Гибралтар)
Скендербеу (Албания) — Сан-Хулиа (Андорра)
Хеугесунн (Норвегия) — Колрейн (Северная Ирландия)
Стьярнан (Исландия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)
Норчепинг (Швеция) — Приштина (Косово)
АИК (Швеция) — Клаксвик (Фарерские острова)