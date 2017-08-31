Лига Европы

Луганский клуб будет проводить матчи Лиги Европы на Львов Арене.

Официальный сайт Зари сообщает, что билеты на матчи команды в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2017/2018 уже поступили в продажу.

Уже можно приобрести комплект билетов на все три домашних поединка луганчан против Эстерсунда, Герты и Атлетика. При покупке билетов сразу на три встречи предусмотрена скидка в размере 25%.

Непосредственно на первую игру против Эстерсунда билеты поступят в продажу с четвертого сентября. На второй и третий поединки купить билеты можно будет уже после 14-го сентября.