Лига Европы

Вратарь Герты Томас Крафт надеется, что его клуб сумеет переиграть Зарю в предстоящем матче.

- Конечно, мы хотим выиграть и ждем победы. Настроение у команды хорошее. С нетерпением ждем матча.



- Ты основной вратарь Герты в Лиге Европы. Говорит ли это о том, что матч с Зарей для тебя будет более важен, чем для других футболистов?

- Нет, для меня это будет обычный матч. Естественно, мне хочется играть как можно больше, помогать команде. Хочется также пройти дальше, хотя знаю, что это тяжело будет сделать. Важно показать завтра хорошую игру.



- Завтра на стадионе ожидается порядка 20 тысяч болельщиков. Насколько тяжело играть при таком маленьком количестве зрителей?

- Тяжело. Много факторов влияет на нас на футбольном поле. Это, в том числе, зрители. У нас хорошая акустика на стадионе. Лучше играть при 20 тысячах фанатов, чем при пустых трибунах.

Матч Герта — Заря состоится в четверг, 2 ноября, в 22:05 по киевскому времени.

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