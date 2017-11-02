Лига Европы

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы в группе В между Янг Бойз и Динамо.

Накануне матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы между Янг Бойз и Динамо нет смысла в очередной раз говорить о том, что киевляне должны отомстить за себя и за "того парня". Достаточно вспомнить, что победа гарантирует вице-чемпиону Украины путевку в весеннюю часть еврокубковой кампании.

Янг Бойз – Динамо

Четверг, 2 ноября, 20:00. Берн, Стад де Сюисс. Арбитр – Тони Шапрон (Франция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Динамо подошло к выездному поединку против Янг Бойз далеко не в самом хорошем настроении. В чемпионате Украины дела идут из ряда вон плохо, и впору думать не о преследовании убежавшего в отрыв Шахтера, а о том, чтобы не потерять второе место…

Казалось, все отлично в Лиге Европы, где после трех туров киевляне уверенно лидируют, но если вспомнить, в каких "валидольных" матчах добывались семь драгоценных очков… Положительный момент можно усмотреть лишь в том, что у команды есть характер, ведь во всех трех матчах Динамо приходилось отыгрываться. Но в том, с какой легкостью киевляне позволяют соперникам открывать счет, тоже мало хорошего.

По сравнению с переживающей не лучшие времена обороной Динамо, в атаке все было более или менее хорошо, ведь кроме поединка против Шахтера, закончившегося сухой ничьей, киевляне регулярно огорчают вратарей соперников. Увы, но в Берне Александр Хацкевич не сможет рассчитывать на Мбокани (не сыграют также Сидорчук и Цыганков), получившего растяжение. Травма конголезца не слишком серьезная, и по возвращении команды из Швейцарии Дьемерси будет заниматься в общей группе, но это уже будет потом.

Из оставшихся в строю форвардов Кравца, Мораеса и Беседина шансы выйти в основе имеют лучший игрок Динамо в октябре Кравец или Набравший неплохую форму Мораес. Вариант с двумя нападающими практически исключен, поскольку все понимают, что большую часть времени атаковать будут хозяева, забившие в последних пяти домашних матчах во всех турнирах 23 мяча. Хотя было бы просто здорово увидеть картину, когда украинская команда попросту сметает с привычного для швейцарцев синтетического коврика обидчика Динамо и Шахтера в квалификации Лиги чемпионов последних лет!

К слову, победа может принести киевлянам не только путевку в 1/16 финала, но и в случае ничьей между Партизаном и Скендербеу – итоговое первое место в группе. Янг Бойз о первом месте мечтать пока рано, но выигрыш может существенно повысить их шансы на продолжении выступлений в Лиге Европы.

Интересные факты

- Динамо провело против Янг Бойз три поединка: победа, поражение и ничья.

- Динамо девять раз встречалось в еврокубках со швейцарскими командами: три победы, три ничьи, три поражения.

- Янг Бойз пять раз играли против представителей Украины: две победы, ничья и два поражения.

Ориентировочные составы

Янг Бойз: фон Бальмоос – Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба – Фасснахт, Эбишер, Сов, Сулеймани – Нсаме.

Динамо: Коваль – Кендзера, Хачериди, Вида, Пиварич – Корзун, Буяльскиий – Морозюк, Гармаш, Гонсалес – Мораес.

Не сыграют: Саного – Мбокани, Цыганков, Сидорчук.

Слова

Александр Хацкевич, тренер Динамо:

"Мы постараемся победить и решить задачу выхода из группы. Тем более, что мы с ребятами решили, что выходить надо с первого места. Чтобы не повторить ошибок квалификации Лиги чемпионов, мы тщательно разобрали тот матч. Главной ошибкой было то, что мы боялись играть в свой футбол. Да, в Берне специфическое поле, но мы уже знаем, что оно из себя представляет. Затянувшаяся безвыигрышная серия никак не влияет на настроение команды. Каждый новый матч – это новая история. Поэтому надо выходить на поле и побеждать".

Жуниор Мораес, нападающий Динамо:

"Несмотря на неудачную серию в последних матчах, мы готовы бороться до конца. У команды есть характер, к тому же дела в Лиге Европы у нас идут хорошо. Думаю, мы сможем занять первое место в группе, но с таким соперником, как Янг Бойз, нужно действовать осторожно. Надеюсь, мне удастся забить. Если мы выиграем, но я не забью – буду очень доволен. Если выиграем и забью – то просто счастлив".

прогноз 1:1

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.