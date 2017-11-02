Лига Европы

Главный тренер Янг Бойз Адольф Хюттер прокомментировал предстоящую встречу с киевским Динамо.

В рамках 4 тура группового этапа Лиги Европы киевляне на выезде померяются силами с Янг Бойз.

По словам главного тренера швейцарского клуба, его команда способна добыть в данном поединке три очка, ведь уже знает, как побеждать Динамо.

"Команда настраивается только на победу, никакой другой результат нас не устроит", — сказал Хюттер на пресс-конференции.

"Мы уже обыгрывали Динамо и можем сделать это вновь. Тем более, удачный для нас матч состоялся совсем недавно".

"Дополнительной мотивацией послужит тот факт, что заработанные в матче с Динамо три очка значительно повысят наши шансы на итоговый выход из группы, что является нашей главной целью".

"Мы тяжело трудились весь год не для того, чтобы подарить путевку в плей-офф кому-то из соперников", — подытожил наставник.

Поединок между Янг Бойз и Динамо начнется в 20:00 по киевскому времени.

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