Лига Европы

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы в группе J между Гертой и Зарей.

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы против Герты Заря при определенных раскладах может гарантировать себе выход из группы.

Герта – Заря

Четверг, 2 ноября, 22:05. Берлин, Олимпиаштадион. Арбитр – Джон Битон (Шотландия). Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Заря только и делает, что удивляет как своих поклонников, так и недоброжелателей. Поражение в первом туре от, казалось, самого слабого соперника – Эстерсунда, затем победы над считавшимися фаворитами квартета J Атлетиком и Гертой. Перед выездом в Берлин никто не советует ставить на Зарю, но ждем очередного сюрприза!

Правда, в последних поединках просматривается усталость подопечных Юрия Вернидуба, которые отлично начинали матчи против Шахтера и Александрии, ведя в счете 2:0, но в итоге теряли это преимущество. Впрочем, характер у луганских футболистов тоже присутствует, и только у тех, кто не знаком с командой, может уверять, что в Берлине у Зари нет шансов.

Дополнительным шансом для Зари может стать решение Пала Дардаи разбавить основной состав своей команды молодыми и не имеющими достаточной практики футболистами, но с другой стороны дублеры могут оказаться честолюбивыми и сыграть с запредельным настроем.

Если же говорить о дополнительных стимулах, то победа Зари над Гертой при поражении Атлетика от Эстерсунда откроет украинской команде дорогу в весеннюю часть Лиги Европы за два тура до финиша группового турнира…

Интересные факты

- Беспроигрышная домашняя серия Герты в еврокубках составляет четыре матча.

- Безвыигрышная серия Герты в еврокубках достигла четырех матчей (ничья и три поражения).

- Заря выиграла два последних матча в Лиге Европы.

Ориентировочные составы

Герта: Крафт – Пекарик, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт – Скьелбред, Штарк – Вайзер, Лазаро, Калу – Зельке.

Заря: Лунин – Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий – Харатин, Андриевский – Караваев, Силас, Лунев – Юри.

Не сыграют: Дарида, Ибишевич — Прийма.

Под вопросом: Миттельштадт, Шибер (оба – Герта).

Слова

Пал Дардаи, тренер Герты:

"Мы очень хотим выиграть и показать хороший футбол, хотя сейчас мы занимаем последнее место в группе и, исходя из этого, не являемся фаворитами. При этом не стоит забывать, что у нас еще есть первенство Бундеслиги, которое очень важно. Поэтому я вынужден производить ротацию состава".

Юрий Вернидуб, тренер Зари:

"Герта наверняка будет стремиться взять реванш за поражение во Львове, так что нам будет нелегко. Но мы и не рассчитываем на легкую прогулку, а собираемся дать бой хозяевам и добиться положительного результата. Наши победы над Атлетиком и Гертой стали не только следствием недооценки со стороны соперников. Несмотря ни на что, Заря прогрессирует, и просто так выйти и обыграть нас очень сложно".

прогноз 2:1

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