Лига Европы

Герта и Заря определились с цветами формы, в которой проведут матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

Хозяева сыграют в традиционной, сине-белой полосатой форме (вратарь – в желтой).

Заря выйдет на поле Олимпиаштадиона в красной форме (вратарь – в зеленой).

Матч Герта Заря состоится в четверг, 2 ноября, в Берлине. Начало в 22:05. Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 2.

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