Стали известны составы команд на матч группового этапа Лиги Европы между Янг Бойз и Динамо.
Георгий Бущан, ФК Динамо
02 ноября 2017, 19:15
Янг Бойз: Фон Бальмос — Мбабу, Касим, Фон Берген, Лотомба — Сулеймани Эбишер, Соу, Фасснахт — Нсаме, Ассале
Запасные: Вольфли, Бюрки, Шик, Бенито, Жосс, Нгамалеу, Вутрих.
Динамо: Бущан - Кендзера, Хачериди, Вида, Пиварич — Корзун — Морозюк, Гармаш, Буяльский, Гонсалес — Мораес
Запасные: Коваль, Кадар, Кравец, Шепелев, Гусев, Вантух, Миколенко
Football.ua проведет прямую текстовую трансляцию матча Янг Бойз — Динамо. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.