Янг Бойз: Фон Бальмос — Мбабу, Касим, Фон Берген, Лотомба — Сулеймани Эбишер, Соу, Фасснахт — Нсаме, Ассале

Запасные: Вольфли, Бюрки, Шик, Бенито, Жосс, Нгамалеу, Вутрих.

Динамо: Бущан -  Кендзера, Хачериди, Вида, Пиварич — Корзун — Морозюк, Гармаш, Буяльский,  Гонсалес — Мораес

Запасные: Коваль, Кадар, Кравец, Шепелев, Гусев, Вантух, Миколенко

Football.ua проведет прямую текстовую трансляцию матча Янг Бойз — Динамо. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.