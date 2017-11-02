Стали известны составы команд на матч группового этапа Лиги Европы между Гертой и Зарей.
Герта: Крафт — Пекарик, Штарк, Торунарига, Миттельштедт — Майер, Штокер — Эссвайн, Дуда, Калу — Зельке
Запасные: Клинсманн, Шельбред, Лазаро, Вайзер, Харагути, Баак, Дардаи
Заря: Лунин — Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий — Харатин, Андриевский — Караваев, Силас, Лунев — Юри
Запасные: Шевченко, Гордиенко, Каменюка, Леонидас, Громов, Бабенко, Чечер
Football.ua проведет прямую текстовую трансляцию матча Герта — Заря. Начало встречи в 22:05 по киевскому времени.