Представляем вашему вниманию результаты матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
АЕК — Милан 0:0
АЕК: Анестис — Враньеш, Чосич, Бакакис — Гало, Йоханссон, Симоэш, Лопеш — Бакасеташ (Галанопулос, 66) — Христодулопулос (Ливайя, 60), Араухо (Гиакумакис, 79)
Милан: Доннарумма — Мусаккьо, Бонуччи, Романьоли — Борини, Локателли (Кессье, 67), Монтоливо, Родригес — Чалханоглу — Кутроне (Сусо, 46), Силва (Калинич, 81)
Предупреждения: Чосич — Мусаккьо, Романьоли
Лион — Эвертон 3:0
Голы: Траоре, 68, Ауар, 76, Депай, 88
Лион: Лопеш — Рафаэль, Марсело, Диахаби, Менди — Тузар, Ндомбеле (Ферри, 77) — Корне, Фекир (Ауар, 62), Депай — Траоре (Диас, 69)
Эвертон: Пикфорд — Кенни, Холгейт, Уильямс, Мартина (Бешич, 43) — Гуйе (Калверт-Льюин, 62), Шнайдерлин, Бэнингим — Леннон (Влашич, 72), Сигурдссон, Лукман
Предупреждения: Рафаэль, Ауар — Мартина, Шнайдерлин
Удаление: Шнайдерлин, 80
Славия — Вильярреал 0:2
Голы: Бакка, 15, Дели, 89 (автогол)
Славия: Лаштувка — Борил, Югас, Дели, Соболь — Громада (Нгаду-Нгаджуи, 46), Соучек — Сикора (Шкода, 80), Данни (Ван Бюрен, 63), Стох — Нецид
Вильярреал: Барбоса — Марио Гаспар, Альваро, Руис, Марин — Сориано (Сансоне, 82), Эрнандес, Тригерос — Форналс (Черышев, 67) — Бакамбу, Бакка (Чука, 73)
Предупреждения: Борил — Бакамбу
Аполлон — Аталанта 1:1
Голы: Зелая, 90+4 — Иличич, 35 (пенальти)
Башакшехир — Хоффенхайм 1:1
Голы: Вишча, 90+3 — Гриллитч, 47
Копенгаген — Злин 3:0
Голы: Люфтнер, 40, Вербич, 49, 90+2
Локомотив М — Шериф 1:2
Голы: Фарфан, 26 — Бадибанга, 41, Брезовец, 58
Лудогорец — Брага 1:1
Голы: Марселиньо, 68 — Франсержиу, 83
Маккаби Тель-Авив - Астана 0:1
Гол: Твумаси, 57
Партизан — Скендербеу 2:0
Голы: Тошич, 39, Тавамба, 66
Риека — Аустрия 1:4
Голы: Павичич, 61 — Прокоп, 41, 62, Сербест, 73, Моншейн, 83
Удаление: Мишич, 72 (Риека)