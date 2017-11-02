Лига Европы

Предлагаем вам определить лучшего футболиста в составе киевского Динамо по итогам выездного матча Лиги Европы против Янг Бойз.

В выездном матче группового этапа Лиги Европы Динамо отпраздновало победу над Янг Бойз со счетом 1:0. Единственным голом отличился Виталий Буяльский.

Предлагаем вам выбрать лучшего футболиста в составе Динамо.

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