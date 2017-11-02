Лига Европы 02 ноября 2017, 22:20 Кто был лучшим игроком Динамо в матче против Янг Бойз? Предлагаем вам определить лучшего футболиста в составе киевского Динамо по итогам выездного матча Лиги Европы против Янг Бойз. Янг Бойз - Динамо, twitter.com/bsc_yb 02 ноября 2017, 22:20 В выездном матче группового этапа Лиги Европы Динамо отпраздновало победу над Янг Бойз со счетом 1:0. Единственным голом отличился Виталий Буяльский. Предлагаем вам выбрать лучшего футболиста в составе Динамо. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter. Команды Динамо К Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте